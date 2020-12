“Vikings arriverà da voi solo nel 2021”. Così Amazon continua a “punire” l’Italia (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – Ci avviciniamo al solstizio d’inverno e, tra letture e lampade di Yule, i più appassionati ai miti antichi, in particolare alla mitologia nordica, probabilmente sono ancora in febbrile attesa per l’uscita della seconda parte della sesta stagione di Vikings. Il trailer ufficiale dell’ultima stagione della fortuna serie gira infatti già da un po’ di tempo sul web, pubblicizzandone l’uscita negli Usa trasmessa in anteprima su Amazon Prime Video. Amazon «esclude» l’Italia da Vikings Il «fortunato» magnate statunitense Jeff Bezos però, sempre più sotto attacco per le sue avide politiche di strangolamento del commercio di vicinato, ancora sta escludendo l’Italia e altri paesi europei dalla disponibilità dello show di History su Amazon, che sarà comunque trasmesso più avanti, nonostante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – Ci avviciniamo al solstizio d’inverno e, tra letture e lampade di Yule, i più appassionati ai miti antichi, in particolare alla mitologia nordica, probabilmente sono ancora in febbrile attesa per l’uscita della seconda parte della sesta stagione di Vikings. Il trailer ufficiale dell’ultima stagione della fortuna serie gira infatti già da un po’ di tempo sul web, pubblicizzandone l’uscita negli Usa trasmessa in anteprima suPrime Video.«esclude»da Vikings Il «fortunato» magnate statunitense Jeff Bezos però, sempre più sotto attacco per le sue avide politiche di strangolamento del commercio di vicinato, ancora sta escludendoe altri paesi europei dalla disponibilità dello show di History su, che sarà comunque trasmesso più avanti, nonostante ...

