Vaccini antinfluenzali introvabili, Fontana: 'Sono pronto ad assumermi responsabilità'. E chi altri dovrebbe? Attilio Fontana ha dichiarato in una lettera inviata alla Procura di Milano, di essere pronto ad assumersi "in prima persona" la piena responsabilità derivanti a un acquisto 'a trattativa privata, ...

PiazzapulitaLA7 : I vaccini antinfluenzali in Lombardia non arrivano. E anche questa settimana l'assessore Gallera non ci ha risposto… - LaStampa : Corsa ai vaccini antinfluenzali introvabili in Lombardia, a Chiasso una dose costa solo 20 euro anziché 65 - massimo_fares : RT @FrancoRomanini1: Gli incapaci hanno privato la Lombardia dei vaccini antinfluenzali ed ora il leghista Fontana chiede alla Magistratura… - AlbertoPolinel1 : @matteosalvinimi Ma lo scandalo dei vaccini antinfluenzali che non ci sono non merita un suo commento? Un tale affr… - julynko2000 : RT @ibico75: Fontana sul caos vaccini antinfluenzali: 'Bloccati dal timore delle inchieste'. Inoltre il cognato non faceva i vaccini. -