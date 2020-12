Sampdoria, i convocati per il Milan: c’è Askildsen, out Keita (Di sabato 5 dicembre 2020) La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Milan: recupera Askildsen, assente Keita La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Milan, valevole per la decima giornata. Recupera Askildsen, assente Keita. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il: recupera, assenteLaha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il, valevole per la decima giornata. Recupera, assente. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti:, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com

