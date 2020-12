Pirlo: “Nel primo tempo siamo andati in difficoltà, nel secondo abbiamo ritrovato cuore e intensità” (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, ai microfoni di Sky l’allenatore bianconero Andrea Pirlo. Al primo tempo non avete mai tirato in porta, cosa è scattato dopo? “Quando entri in campo e perdi tutti i duelli in un derby è difficile avere in mano le redini del gioco, nel primo tempo siamo andati in difficoltà, eravamo troppo statici, diventa difficile con la difesa a cinque trovare soluzioni giuste. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, cuore e intensità, abbiamo creato parecchio senza soffrire, tutto è diventato più semplice”. Deluso da Dybala? “Mi aspetto di più da tutti, capita di avere giocatori che non possono dare il 100% ma chi è entrato lo ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, ai microfoni di Sky l’allenatore bianconero Andrea. Alnon avete mai tirato in porta, cosa è scattato dopo? “Quando entri in campo e perdi tutti i duelli in un derby è difficile avere in mano le redini del gioco, nelin, eravamo troppo statici, diventa difficile con la difesa a cinque trovare soluzioni giuste. Nelcambiato marcia,e intensità,creato parecchio senza soffrire, tutto è diventato più semplice”. Deluso da Dybala? “Mi aspetto di più da tutti, capita di avere giocatori che non possono dare il 100% ma chi è entrato lo ha fatto ...

GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveTorino 2-1: McKennie e Bonucci in rimonta, primo derby per Pirlo ???? [@romeoagresti] - romeoagresti : #Pirlo ha provato sia Rabiot sia McKennie con Bentancur, domani mattina la decisione su chi tra i due partirà dall’… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Dopo Benevento ho detto che ci vuole più concentrazione e voglia di portare a casa le partite,… - paolo1672 : #JuventusTorino @Pirlo_official a SkySport ammonisce i suoi giocatori svogliati, del calo di aggressività nel prend… - andrelapegna : Quando Pirlo parla di giocatori con personalità, chiede coraggio nel giocare la palla: ma per tentare giocate corag… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “Nel Serie A: nel derby della Mole la lavagna dei bookmakers è bianconera. A San Siro, Inter in discesa con il Bologna Fortune Italia