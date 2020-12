Per Brexit il tempo sta per finire (Di sabato 5 dicembre 2020) I negoziati sul futuro accordo commerciale sono stati sospesi per «significative divergenze»: che succede ora? Leggi su ilpost (Di sabato 5 dicembre 2020) I negoziati sul futuro accordo commerciale sono stati sospesi per «significative divergenze»: che succede ora?

disinformatico : Per quelli che pensano che il Regno Unito abbia approvato prima il vaccino 'perché c'è la Brexit': no. - ilpost : Per Brexit il tempo sta per finire - robtic58 : RT @disinformatico: Per quelli che pensano che il Regno Unito abbia approvato prima il vaccino 'perché c'è la Brexit': no. - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Brexit, pausa nel negoziato. Barnier: 'Non ci sono ancora le condizioni per l'accordo' [di Enrico Franceschini] [aggiorname… - repubblica : Brexit, pausa nel negoziato. Barnier: 'Non ci sono ancora le condizioni per l'accordo' [di Enrico Franceschini] [ag… -