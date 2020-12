Musica: addio a Franco Bolignari, il cantante di 'Crudelia De Mon' (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - Il musicista jazz e cantante Franco Bolignari, noto al grande pubblico per aver interpretato le colonne sonore del film di Walt Disney "La carica dei 100 e 1" e della pellicola "Tutti insieme appassionatamente", è morto a Roma all'età di 91 anni. I funerali si sono svolti oggi nella chiesa romana dei Santi Martiri Canadesi. Era nato nella Capitale il 26 ottobre 1929. Nel 1954 vinse il Festival di Messina con la canzone "Lu sceccu lagnosu", incisa anche da Domenico Modugno. Nel 1955 fu finalista al Festival di Firenze e al Festival di Vibo Valentia, nel 1959 al Festival di Velletri. Nel 1961 venne scelto dalla Disney per doppiare in italiano la canzone "Crudelia De Mon" nel popolare film di animazione "La carica dei 101 e 1". Successivamente la Disney lo confermò per doppiare la colonna ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - Il musicista jazz e, noto al grande pubblico per aver interpretato le colonne sonore del film di Walt Disney "La carica dei 100 e 1" e della pellicola "Tutti insieme appassionatamente", è morto a Roma all'età di 91 anni. I funerali si sono svolti oggi nella chiesa romana dei Santi Martiri Canadesi. Era nato nella Capitale il 26 ottobre 1929. Nel 1954 vinse il Festival di Messina con la canzone "Lu sceccu lagnosu", incisa anche da Domenico Modugno. Nel 1955 fu finalista al Festival di Firenze e al Festival di Vibo Valentia, nel 1959 al Festival di Velletri. Nel 1961 venne scelto dalla Disney per doppiare in italiano la canzone "De Mon" nel popolare film di animazione "La carica dei 101 e 1". Successivamente la Disney lo confermò per doppiare la colonna ...

bitemestefxn : e pure la musica d addio di sottofondo #gfvip - eboygu : ora passa la serata con la musica, addio mondo è stato un piacere - louisxgolden91 : mi chiudo in camera con la musica addio - giobos25 : 40 anni dall’addio dei #LedZeppelin , nonché una delle band più influenti nella storia della musica. Tutti i chitar… - mattinodinapoli : #robbie williams forma una nuova #band 25 anni dopo l'addio ai Take That -

Ultime Notizie dalla rete : Musica addio Addio al geologo con la musica nel cuore il Resto del Carlino Salerno piange il maestro Raffaele “Okinawa”: addio a uno dei pionieri del jazz

StampaLutto nella musica salernitana. E’ scomparso Raffaele Ternullo, detto Okinawa, uno dei pionieri del jazz in città. L’ultima sua apparizione- come scrive il quotidiano “Le Cronache” – è stata sul ...

L’elogio della normalità di Paul McCartney a casa con gli strumenti

Il 18 dicembre esce il terzo album della trilogia che porta il nome dell'ex Beatles che ha registrato tutto da solo in lockdown, senza nascondere il tempo ...

StampaLutto nella musica salernitana. E’ scomparso Raffaele Ternullo, detto Okinawa, uno dei pionieri del jazz in città. L’ultima sua apparizione- come scrive il quotidiano “Le Cronache” – è stata sul ...Il 18 dicembre esce il terzo album della trilogia che porta il nome dell'ex Beatles che ha registrato tutto da solo in lockdown, senza nascondere il tempo ...