Marchetti | “Eriksen? Addio all’Inter probabili | due opzioni”

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il punto sul futuro di Christian Eriksen fatto da Lucadi Sky In casa Inter tiene sempre banco il futuro di Christian Eriksen, destinato a lasciare il club nerazzurro a gennaio. Il punto della situazione sul danese è fatto da Lucadi Sky ospite della trasmissione ‘Deejay Football Club‘. Ecco le sue parole. “È molto probabile vada via a gennaio, è evidente che dopo un anno non si sia integrato. L’Inter cercherà uno scambio per tenere alto il valore del giocatore, ma anche il prestito è una possibilità visto che ora non circolano tanti soldi. Se il giocatore dovesse fare bene altrove, in questo modo ci guadagnerebbero anche i nerazzurri”. L'articolo proviene da intermagazine.