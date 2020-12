LIVE F1, Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA: 4° uno straordinario Leclerc: “Restiamo con i piedi per terra”. Pole Bottas, 2° Russell in griglia di partenza (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza DEL GP DI Sakhir LA CRONACA DELLE Qualifiche DI Sakhir CHARLES Leclerc: “HO FATTO TUTTO QUELLO CHE HO VOLUTO NEL MIO GIRO” SEBASTIAN VETTEL: “PERDEVO TANTO NEL SECONDO SETTORE, DOMANI LE GOMME FARANNO LA DIFFERENZA” MAX VERSTAPPEN: “SONO SODDISFATTO DEL RISULTATO” VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE Qualifiche: Pole DI Bottas, Leclerc SUPERBO IN QUARTA POSIZIONE VIDEO SIMONE RESTA LASCIA LA FERRARI E APPRODA IN HAAS IL PROGRAMMA DELLA GARA DI DOMANI 19.08 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 19.05 Si interrompe oggi l’imbattibilità di ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDEL GP DILA CRONACA DELLEDICHARLES: “HO FATTO TUTTO QUELLO CHE HO VOLUTO NEL MIO GIRO” SEBASTIAN VETTEL: “PERDEVO TANTO NEL SECONDO SETTORE, DOMANI LE GOMME FARANNO LA DIFFERENZA” MAX VERSTAPPEN: “SONO SODDISFATTO DEL RISULTATO” VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLEDISUPERBO IN QUARTA POSIZIONE VIDEO SIMONE RESTA LASCIA LA FERRARI E APPRODA IN HAAS IL PROGRAMMA DELLA GARA DI DOMANI 19.08 Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 19.05 Si interrompe oggi l’imbattibilità di ...

zazoomblog : LIVE F1 Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA: 4° uno straordinario Leclerc: “Fatto quello che volevo”. Pole Bottas 2° Ru… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? Eliminati in #Q2 Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi e Norris ? @Charles_Leclerc a 6 centesimi dalla Mercedes di @GeorgeRusse… - infoitsport : LIVE F1, GP Sakhir 2020 in DIRETTA: Verstappen il più veloce della FP3, Bottas 2°. Ferrari in difficoltà, dalle 18.… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q3 #Quali #SakhirGP #F1Bahrain Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q3 #Quali #SakhirGP #F1Bahrain Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… -