LIVE F1, GP Sakhir 2020 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Russell cerca la prima pole. Leclerc per la zampata (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma GP Sakhir (5 dicembre) – La presentazione del GP Sakhir (5 dicembre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Su un nuovo layout, in Bahrain, i piloti e i team andranno a caccia della miglior prestazione possibile per garantirsi una buona posizione in griglia di partenza. Un appuntamento in cui gli spunti non mancano. In primis, il circuito (una sorta di semi-ovale) sarà una grande sfida per i piloti in quanto la problematica del traffico potrebbe fare una grande differenza nelle prime fasi del time-attack. Se qualcuno dovesse commettere ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma GP(5 dicembre) – La presentazione del GP(5 dicembre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 e delledel GP di, penultimo round del Mondialedi F1. Su un nuovo layout, in Bahrain, i piloti e i team andranno a caccia della miglior prestazione possibile per garantirsi una buona posizione in griglia di partenza. Un appuntamento in cui gli spunti non mancano. In primis, il circuito (una sorta di semi-ovale) sarà una grande sfida per i piloti in quanto la problematica del traffico potrebbe fare una grande differenza nelle prime fasi del time-attack. Se qualcuno dovesse commettere ...

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - zazoomblog : LIVE F1 GP Sakhir 2020 in DIRETTA: FP3 e qualifiche Russell cerca la prima pole. Leclerc per la zampata - #Sakhir… - infoitsport : GP di Sakhir, LIVE Libere 2 | Diretta testuale -