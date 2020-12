L’agente di Ospina spazza via i dubbi: «Vuole vincere trofei con il Napoli» (Di sabato 5 dicembre 2020) L’agente di David Ospina, Matthieu Grossin, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del portiere colombiano Matthieu Grossin, agente di David Ospina, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del portiere colombiano. Le sue parole riportate da TMW. «David pensa sempre al gruppo, non si pone mai come protagonista di una notte o di una singola partita, nonostante abbia parato un calcio di rigore come avvenuto in Olanda. Sente che è una sua responsabilità, è il suo lavoro aiutare la squadra. E’ stata una partita, con l’Az, importante per il discorso legato alla qualificazione alla fase successiva di Europa League. E’ felice e tranquillo per aver dato alla squadra ciò che i compagni si aspettano da lui. Il suo obiettivo è vincere: che sia la Coppa Italia o altri ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020)di David, Matthieu Grossin, ha parlato a Radio Kiss Kissdel futuro del portiere colombiano Matthieu Grossin, agente di David, ha parlato a Radio Kiss Kissdel futuro del portiere colombiano. Le sue parole riportate da TMW. «David pensa sempre al gruppo, non si pone mai come protagonista di una notte o di una singola partita, nonostante abbia parato un calcio di rigore come avvenuto in Olanda. Sente che è una sua responsabilità, è il suo lavoro aiutare la squadra. E’ stata una partita, con l’Az, importante per il discorso legato alla qualificazione alla fase successiva di Europa League. E’ felice e tranquillo per aver dato alla squadra ciò che i compagni si aspettano da lui. Il suo obiettivo è: che sia la Coppa Italia o altri ...

