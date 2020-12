GF Vip | Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi | “Chiamava Flavio 100 volte per non pagare”

(Di sabato 5 dicembre 2020) Continuano le pesanti accuse al GF Vip dinei confronti di. La show girl calabrese non aveva voluto raccontare i dettagli delle presunte richieste economiche dell’influencer all’ex maritoBriatore, rimanendo piuttosto vaga, ma oggi aggiunge alcuni dettagli che aggravano la posizione della. Non si placano le polemiche all’intero della L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci tra scontri e lacrime: Voglio andare via ora - #Grande #Fratello… - ChiccoseDOC : “GFVIP 5”: ELISABETTA GREGORACI, ANNUNCIATO L’ABBANDONO, CONVINTA AD UNA PERMANENZA EXTRA IN “CUCURIO” CHE HA FATTO… - GEKO95307669 : #GFVIP Se Dio vuole si è levata dai coglioni !! Ma chi sene fotte dei suoi contratti, manco avesse sposato il Princ… - infoitcultura : GF Vip, Maria Teresa Ruta confessa: “Elisabetta ha paura degli avvocati” - Lspazio1 : Sempre gatta morta fino alla fine. Elisabetta Gregoraci lascia il Gf Vip ma accetta l'ultima richiesta di Signorini -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta

Che cosa ha mandato letteralmente in crisi Tommaso Zorzi? Perché ha pianto, si è disperato e si è messo a camminare come un leone in ...La questione dell’allontanamento di Harry e Megan, le vicissitudini di Carlo e di suo fratello, ecc. Related Posts: Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci ha avuto… Chi è Filippo Zagagnoni? Tutto ...