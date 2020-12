Elisabetta Gregoraci litiga ancora: “Voglio andare via ora” (Di sabato 5 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci litiga ancora con Selvaggia, è successo tutto questa mattina, al risveglio dalla turbolenta puntata di ieri sera. Ecco cosa è accaduto. Elisabetta Gregoraci, Fonte foto: Instagram (@ElisabettaGregoracireal)Quella di ieri è stata davvero una puntata piena di emozioni per il Grande Fratello Vip che ha dovuto dire addio definitivamente a Francesco Oppini che ha abbandonato il gioco, dopo aver saputo del prolungamento e si prepara al ritiro della showgirl calabrese. La giovane ha ammesso di non voler passare ancora un giorno lontana da suo figlio Nathan che non vede da due mesi e ha acconsentito di restare fino a lunedì per passare ancora del tempo con Pierpaolo e il resto della ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020)con Selvaggia, è successo tutto questa mattina, al risveglio dalla turbolenta puntata di ieri sera. Ecco cosa è accaduto., Fonte foto: Instagram (@real)Quella di ieri è stata davvero una puntata piena di emozioni per il Grande Fratello Vip che ha dovuto dire addio definitivamente a Francesco Oppini che ha abbandonato il gioco, dopo aver saputo del prolungamento e si prepara al ritiro della showgirl calabrese. La giovane ha ammesso di non voler passareun giorno lontana da suo figlio Nathan che non vede da due mesi e ha acconsentito di restare fino a lunedì per passaredel tempo con Pierpaolo e il resto della ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - miri__992 : RT @GretaSmara: Elisabetta Gregoraci detta anche Eligreg non te ne andare #GFVIP #gregorelli - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci smentisce il contratto con Briatore (ma qualcosa di vero c’è) - heitommo91 : Spero che pier adesso riesca ad emergere come Pierpaolo e non come il flirt di Elisabetta gregoraci al grande fratello #gfvip - Lspazio1 : Sempre gatta morta fino alla fine. Elisabetta Gregoraci lascia il Gf Vip ma accetta l'ultima richiesta di Signorini -