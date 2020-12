Covid, quando scenderà la curva delle vittime (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo l'Institute for health metrics and evaluation di Washington, in Italia il numero dei decessi per Covid resterà alto ancora per diversi giorni. Coronavirus, la curva dei morti in Italia dovrebbe calare prima di Natale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo l'Institute for health metrics and evaluation di Washington, in Italia il numero dei decessi perresterà alto ancora per diversi giorni. Coronavirus, ladei morti in Italia dovrebbe calare prima di Natale su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid quando Covid-19, quando calerà la curva dei morti in Italia Fanpage.it Castellammare, polveriera San Leonardo: anche il secondo direttore lascia

Tensione e malumori nell'ospedale San Leonardo di Castellammare, il direttore sanitario Rosalba Santarpia lascia, al suo posto arriva Giuseppe Lombardi. Il dirigente già responsabile ...

Napoli, negozio di cravatte d'autore aperto anche in zona rossa: multato il noto sarto Marinella

La Campania sarà arancione solo da domani. Sanzionato anche il cliente che era fuori dal suo comune senza giustificati motivi. L'esercizio dovrà restare chiuso per 5 giorni ...

