Zan fa notare «pena e miseria» dell’intervento di Invernizzi Lega sulla legge contro l’omobitransfobia

«Sono i vostri sfotto? che ci confermano che siamo sulla strada giusta». Sono queste le parole di Alessandro Zan che, su Instagram, ha scelto di condividere l'intervento di Cristian Invernizzi, onorevole appartenente a Lega – Salvini Premier che è intervenuto in Parlamento prendendosi palesemente gioco della legge Zan e del preciso intento di condannare la transfobia. Alessandro Zan ha denunciato la gravità di quello che – ancora una volta – è un attacco alle persone della comunità LGBTQ fatto nel cuore di un'istituzione. LEGGI ANCHE >>> Giornalisti capaci di parlare della comunità LGBT non sono «indottrinati» Il leghista Invernizzi che fa ridere solo i suoi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Zan (@alessandro.zan)

