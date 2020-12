Tredicesima: come calcolare i ratei per la cassa integrazione Covid-19 (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Tredicesima mensilità di questo difficile 2020, ovviamente a causa della pandemia Covid, sarà leggermente più magra. L’ammontare complessivo delle tredicesime quest’anno, infatti, è inferiore a quello del 2019 (41,2 miliardi contro 43,3 dello scorso anno) prevalentemente a causa del calo dell’occupazione e della Cig, pertanto anche la quota di Tredicesima destinata a consumi risulta in calo di circa il 12% con una riduzione di spesa per famiglia dell’11,1%, scesa a 1.334 euro da 1.501 euro del 2019. Particolare attenzione va dedicata, quest’anno, al caso in cui l’azienda sia ricorsa alla cassa integrazione Covid-19. come calcolare il rateo di Tredicesima per la sospensione a zero ore o ad orario ridotto? Tredicesima ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lamensilità di questo difficile 2020, ovviamente a causa della pandemia, sarà leggermente più magra. L’ammontare complessivo delle tredicesime quest’anno, infatti, è inferiore a quello del 2019 (41,2 miliardi contro 43,3 dello scorso anno) prevalentemente a causa del calo dell’occupazione e della Cig, pertanto anche la quota didestinata a consumi risulta in calo di circa il 12% con una riduzione di spesa per famiglia dell’11,1%, scesa a 1.334 euro da 1.501 euro del 2019. Particolare attenzione va dedicata, quest’anno, al caso in cui l’azienda sia ricorsa alla-19.il rateo diper la sospensione a zero ore o ad orario ridotto?...

fedezic : E continuo a comprare #libri. La tredicesima se ne andrà così. Come dice sempre mia madre 'Sono i soldi meglio spesi'. ?? - DaitarnTR3 : @repubblica Devi vedere come sono infuriati gli operai ex Ilva di Taranto che quest'anno non riceveranno la tredicesima ???? - IppolitoPiera : 'Il Natale senza tredicesima e come il sesso senza fantasia'(Piera) - ikigaihaechan : MA COME TREDICESIMA MA VOI NON VE LA MERITATE - xknowwhyx : TREDICESIMA????? ma come avete votatoooooooo -