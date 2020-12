Tottenham Arsenal: Arteta in crisi, come sono lontani i tempi del St. Totteringham’s Day (Di venerdì 4 dicembre 2020) Umori contrapposti alla viglia del derby Tottenham Arsenal: la truppa di Mourinho guarda tutti dall’alto, quella di Arteta naviga lentamente nella seconda metà della Premier League Non è più il Tottenham Arsenal di una volta. L’accesissima rivalità del North London Derby ha subito negli ultimi anni una netta inversione di tendenza con gli Spurs a fare la voce grossa. Con buona pace dei tifosi Gunners che, nel pieno di una superiorità inebriante per oltre un ventennio, nel 2002 stabilirono il St. Totteringham’s Day. Una celebrazione coltivata sottotraccia sul web e divenuta famosa solo nel 2010. Ma, sostanzialmente, di cosa si tratta? Il St. Totteringham’s Day è il nome dato al giorno in cui, aritmeticamente, il Tottenham non ha più possibilità di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Umori contrapposti alla viglia del derby: la truppa di Mourinho guarda tutti dall’alto, quella dinaviga lentamente nella seconda metà della Premier League Non è più ildi una volta. L’accesissima rivalità del North London Derby ha subito negli ultimi anni una netta inversione di tendenza con gli Spurs a fare la voce grossa. Con buona pace dei tifosi Gunners che, nel pieno di una superiorità inebriante per oltre un ventennio, nel 2002 stabilirono il St.Day. Una celebrazione coltivata sottotraccia sul web e divenuta famosa solo nel 2010. Ma, sostanzialmente, di cosa si tratta? Il St.Day è il nome dato al giorno in cui, aritmeticamente, ilnon ha più possibilità di ...

