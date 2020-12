Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda che vede protagonista Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato il 7 novembre, a Milano, con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne. Ancora molte, le ombre su Terrazza Sentimento: ci sono state altre violenze? Qualcuno sapeva e non è intervenuto? Intanto si parla di risarcimento milionario per la giovane coinvolta. Al centro della puntata anche ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 4, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda che vede protagonista Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato il 7 novembre, a Milano, con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne. Ancora molte, le ombre su Terrazza Sentimento: ci sono state altre violenze? Qualcuno sapeva e non è intervenuto? Intanto si parla di risarcimento milionario per la giovane coinvolta. Al centro della puntata anche ...

trash_italiano : LA REGIA 2 DEL #GFVIP CHE MANDA IN ONDA QUARTO GRADO ?? - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Quarto Grado' del 4 dicembre alle 21.25 su Rete 4: i casi Marco Vannini e Alberto Genovese) Se… - lamescolanza : Rete 4, stasera nuovo appuntamento con 'Quarto Grado' - CorriereCitta : Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 4 dicembre #quartogrado - spiazone : @Pirichello Perchè pioli con Suso Piatek Paqueta Kalinic Borini e Andre Silva sarebbe arrivato in finale di coppa i… -