Pirlo: “Senza Morata dobbiamo riempire l’area in maniera diversa. Chiesa si è sbloccato dopo le polemiche” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in vista del suo primo derby della Mole in veste di allenatore, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bianconero. Queste le sue dichiarazioni: “Partita speciale? Questo è un derby importante per le due tifoserie, è semper una stracittadina. E’ bello da giocare, dentro ci sono molte emozioni. Ho avuto la fortuna di farne parte per parecchie volte, di vincere e di fare gol importanti. Adesso cerchiamo di recuperare qualche forza dopo la partita dell’altra sera, ci prepariamo mentalmente per fare una partita importante. Il Torino è costruita bene con un ottimo allenatore ed esprime un calcio propositivo con elementi ottimi in tutti i reparti. Ultimo gol? E’ stata una grandissima emozione segnare e vincerla con un tiro da fuori area. Morata? Cercheremo di riempire ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Andrea, tecnico della Juventus, in vista del suo primo derby della Mole in veste di allenatore, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bianconero. Queste le sue dichiarazioni: “Partita speciale? Questo è un derby importante per le due tifoserie, è semper una stracittadina. E’ bello da giocare, dentro ci sono molte emozioni. Ho avuto la fortuna di farne parte per parecchie volte, di vincere e di fare gol importanti. Adesso cerchiamo di recuperare qualche forzala partita dell’altra sera, ci prepariamo mentalmente per fare una partita importante. Il Torino è costruita bene con un ottimo allenatore ed esprime un calcio propositivo con elementi ottimi in tutti i reparti. Ultimo gol? E’ stata una grandissima emozione segnare e vincerla con un tiro da fuori area.? Cercheremo di...

