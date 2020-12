Nuovo DPCM 4 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale | cosa si può fare? 7 risposte

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ arrivao ildi Natale che potete trovare integralmente in. In queste ore sono molte le domande che ci sono arrivate: si può andare nel comune vicino a casa dei genitori perNatale? E nella seconda casa a Bardonecchia? Quando posso andare in Lombardia? E il veglione di Capodanno? Abbiamo cercato di rispondere punto per punto sull’impatto che ildel 4varato ieri sera avrà sulle festività natalizie raccogliendo le vostre domande in 6 punti. Anche qualora le nostre regioni diventi gialla saranno poche le concessioni che avremo durante le vacanze. Ma dal sette gennaio si torna a scuola e, per chi può, a sciare.natale: eccosi ...