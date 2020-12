No, Barack Obama non è stato «arrestato per spionaggio» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 1° dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama e un testo. Si legge: «L’ex presidente Barack Obama è stato arrestato per spionaggio». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessuno comunicato ufficiale delle autorità competenti. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Come hanno ricostruito i colleghi di Afp Fact-Check, l’articolo originale è stato pubblicato il 28 novembre 2020 dal sito Conservative Beaver riprendendo un comunicato stampa pubblicato il 17 agosto 2020 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e relativo all’arresto e all’accusa di spionaggio nei confronti ... Leggi su facta.news (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 1° dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto dell’ex presidente degli Stati Uniti d’Americae un testo. Si legge: «L’ex presidentearreper». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessuno comunicato ufficiale delle autorità competenti. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Come hanno ricostruito i colleghi di Afp Fact-Check, l’articolo originale èpubblicato il 28 novembre 2020 dal sito Conservative Beaver riprendendo un comunicato stampa pubblicato il 17 agosto 2020 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e relativo all’arresto e all’accusa dinei confronti ...

