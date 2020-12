Natale in centro | la storia e l' arte di Forlì in un videomapping su tutta la facciata del municipio

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Sarà unsicuramente diverso, ma la parola d'ordine è che non dovrà essere un'triste e genuflesso all'emergenza sanitaria in corso': è così che l'assessore alstorico Andrea ...

comunevenezia : ? #NatalediLuce #Venezia1600 ? Piazza Ferretto e le vie del centro illuminate a festa ?? ?Venerdì 4 dicembre in pi… - GrossetoNotizie : Nel centro storico si accende la magia del Natale: addobbi e luminarie per il corso e sulle Mura - BBiserni : RT @275Luca: È inutile che fate quelli responsabili e maturi. Il #dpcm è discriminatorio perché permette ad alcune famiglie di riunirsi a N… - sxphwho : RT @275Luca: È inutile che fate quelli responsabili e maturi. Il #dpcm è discriminatorio perché permette ad alcune famiglie di riunirsi a N… - Ilikepuglia : Natale, Despar Centro-Sud dona migliaia di prodotti alimentari alle Caritas del Mezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Natale centro

ForlìToday

È morta colpita da un infarto la paziente ricoverata in una Casa Albergo di Montichiari - in provincia di Brescia - dopo aver rivisto la figlia in videochiamata. L'rsa in questione, ..."Forlì Christmas, la magia della luce". Natale addobbato a festa: otto secoli di storia "affrescati" sul Municipio ...