Juventus, allarme Chiellini: affondo sul mercato. Arriva anche un attaccante (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il calciomercato della Juventus potrebbe entrare subito nel vivo in vista della prossima sessione invernale. Paratici potrebbe mettere le mani su un nuovo difensore centrale. I continui infortuni di Chiellini potrebbero spingere la Juventus a intervenire in maniera immediata sul mercato. affondo su un nuovo centrale difensivo per completare il reparto difensivo in vista della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il calciodellapotrebbe entrare subito nel vivo in vista della prossima sessione invernale. Paratici potrebbe mettere le mani su un nuovo difensore centrale. I continui infortuni dipotrebbero spingere laa intervenire in maniera immediata sulsu un nuovo centrale difensivo per completare il reparto difensivo in vista della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

repubblica : Juventus, torna l'allarme in difesa: nuovo stop per Demiral [di Domenico Marchese] [aggiornamento delle 17:13] - infoitsport : Juventus, torna l'allarme in difesa: nuovo stop per Demiral - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Juventus, torna l'allarme in difesa: nuovo stop per Demiral - repubblica : Juventus, torna l'allarme in difesa: nuovo stop per Demiral - RepJuventus : Juventus, torna l'allarme in difesa: nuovo stop per Demiral -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus allarme Juventus, torna l'allarme in difesa: nuovo stop per Demiral la Repubblica Dragusin Juve, i piani di Pirlo sull’utilizzo e del club sul rinnovo

I piani della Juventus sul giovane Radu Dragusin. Pronto il rinnovo e anche la promozione a quinto centrale. La Juventus ha soffiato Radu Dragusin a due big club europei nel 2018 ...

Juventus, torna l'allarme in difesa: nuovo stop per Demiral

Lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra per il centrale turco, out almeno dieci giorni. La sua assenza si aggiunge a quella di Chiellini ...

I piani della Juventus sul giovane Radu Dragusin. Pronto il rinnovo e anche la promozione a quinto centrale. La Juventus ha soffiato Radu Dragusin a due big club europei nel 2018 ...Lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra per il centrale turco, out almeno dieci giorni. La sua assenza si aggiunge a quella di Chiellini ...