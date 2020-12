Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello: “Maleducata e incoerente, sparla di tutti” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ormai è guerra aperta fra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Le due signore della casa del reality di Canale 5 sono giunte ai ferri corti, dopo aver stretto una bella amicizia nelle prime settimane di convivenza. Che cosa è successo fra loro due? I giudizi sulla modella sudamericana sulla showgirl, sulla sua carriera e sulle sue passate relazioni, non sono andate giù ad Elisabetta Gregoraci. Ora ogni occasione diventa l’ideale per far scattare la polemica e la lite. Nelle scorse ore, ad esempio Dayane si è scontrata con Elisabetta per la temperatura della stanza durante la notte. “Così non si può più, soffro di allergie e mi si secca la gola, ho bisogno dell’aria ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ormai è guerra aperta fraed, tra le protagoniste delVip 5. Le due signore della casa del reality di Canale 5 sono giunte ai ferri corti, dopo aver stretto una bella amicizia nelle prime settimane di convivenza. Che cosa è successo fra loro due? I giudizi sulla modella sudamericana sulla showgirl, sulla sua carriera e sulle sue passate relazioni, non sono andate giù ad. Ora ogni occasione diventa l’ideale per far scattare la polemica e la lite. Nelle scorse ore, ad esempiosi è scontrata conper la temperatura della stanza durante la notte. “Così non si può più, soffro di allergie e mi si secca la gola, ho bisogno dell’aria ...

