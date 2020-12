Giacomo Urtis presto concorrente ufficiale del GF VIP 5 ha una cotta per Tommaso (Di venerdì 4 dicembre 2020) Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 5 nel corso della giornata del 3 dicembre 2020 sa bene quello di cui stiamo per parlare. Giacomo Urtis parlando in particolare con Selvaggia Roma, ha confessato di esser preso da Tommaso Zorzi. C’è chi dice che i due già in passato si fossero frequentati…Ma adesso sembra proprio che Urtis, rivedendo Tommaso e passando del tempo con lui, abbia riscoperto sensazioni che non provava da tempo. E intanto da Tvblog arriva una notizia che riguarda proprio Urtis: il chirurgo dei VIP sta per diventare un concorrente. Visto che Francesco Oppini dovrebbe uscire nelle prossime ore, come ha confermato ieri, Urtis prenderebbe da subito il suo posto. Una cosa inaspettata per Giacomo che qualche giorno fa aveva ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 dicembre 2020) Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 5 nel corso della giornata del 3 dicembre 2020 sa bene quello di cui stiamo per parlare.parlando in particolare con Selvaggia Roma, ha confessato di esser preso daZorzi. C’è chi dice che i due già in passato si fossero frequentati…Ma adesso sembra proprio che, rivedendoe passando del tempo con lui, abbia riscoperto sensazioni che non provava da tempo. E intanto da Tvblog arriva una notizia che riguarda proprio: il chirurgo dei VIP sta per diventare un. Visto che Francesco Oppini dovrebbe uscire nelle prossime ore, come ha confermato ieri,prenderebbe da subito il suo posto. Una cosa inaspettata perche qualche giorno fa aveva ...

Annalisa_fans_ : Non Giacomo urtis che ancora non è stato ufficializzato come concorrente è già si è inimicato le zoppine CHE POTEN… - Unf_Tweet : - hipsterdelcazzo : “La foto di Galli sull’ig di Giacomo urtis” - Pazzeskamilano_ : RT @1DFivePromises: A Urtis piace tommaso proprio adesso che Francesco abbandona? Giacomo Giacomo Giacomo #GFVIP - marikaj28 : RT @nontrovounnickf: IO BIMBA DI GIACOMO URTIS DA OGGI E PER SEMPRE GUARDATELO È ?ICONICO?#GFVIP -

