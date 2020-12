Fabio Schino si racconta | “My Dolly vuol essere un messaggio sociale”

Leggi su yeslife

(Di venerdì 4 dicembre 2020)Schifino ci parla di My, un cortometraggio di matrice sociale che riguarda un tema molto importante: la violenza sulle donneSchifino è un fotografo, regista, documentarista. Attraverso i suoi lavori riesce a trasmettere temi importanti che non vanno mai sottovalutati. Il suo ultimo progetto è un cortometraggio dal titolo My, attraverso cui L'articolo proviene da YesLife.it.