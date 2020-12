Erdogan attacca ancora Marcon | È un flagello per la Francia | spero se ne liberi presto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Speriamo che la“si sbarazzi delMacron il prima possibile”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip, al termine della preghiera del venerdì nell’ex cattedrale di Santa Sofia a Istanbul trasformata in moschea a luglio. “Con Macron, lasta attraversando un periodo molto pericoloso.che lasi sbarazzi del problema Macron il prima possibile”, ha dettoa proposito del presidente francese. I rapporti tra Turchia esono stati particolarmente tesi negli ultimi mesi per le divergenze politiche sulla Siria e la pubblicazione di caricature sul profeta Maometto in. Ankara e Parigi si sono scambiate accuse sui loro ruoli nel conflitto del Nagorno-Karabkah.