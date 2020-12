Calciomercato | Pradé | «Sottil tonerà al 100% alla Fiorentina»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Direttore sportivo dellaDanieledurante un’intervista, parla di Riccardoe del suo ritorno in viola Riccardoa Cagliari ha trovato la sua dimensione. Riesce sempre a brillare in campo, è duttile, dinamico, incisivo, pericoloso, insomma: un gioiello prezioso per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che crede fermamente nel giocatore classe 1999. Nel suo estino, però, c’è il ritorno. A confermarlo è stato il direttore sportivo Daniele. RITORNOBASE – «Per, abbiamo trovato l’allenatore giusto quest’anno. Eusebio Di Francesco allena con il 4-3-3 e Riccardo è un esterno alto e noi partivamo con una base di modulo diversa. Il calciatore altorna ...