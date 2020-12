Allerta meteo su Lazio: si attendono forti venti e mareggiate (Di venerdì 4 dicembre 2020) Forte perturbazione in arrivo nel Lazio, già dalla giornata di domani, 5 dicembre, con venti di burrasca e mareggiate. L’avvicinamento della depressione causerà, infatti, un rinforzo della ventiLazione di Scirocco, con raffiche di burrasca superiori a 90 km/h sulla Maremma laziale, Civitavecchia e nell’Agro Pontino. In particolare nella giornata di domenica sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Forte perturbazione in arrivo nel, già dalla giornata di domani, 5 dicembre, condi burrasca e. L’avvicinamento della depressione causerà, infatti, un rinforzo dellane di Scirocco, con raffiche di burrasca superiori a 90 km/h sulla Maremma laziale, Civitavecchia e nell’Agro Pontino. In particolare nella giornata di domenica sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. su Il Corriere della Città.

