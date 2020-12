The Stand, arriva in Italia il 3 gennaio 2021 la serie con Whoopi Goldberg e Alexander Skarsgård (Di giovedì 3 dicembre 2020) Finalmente, arriva la conferma dell'uscita Italiana di The Stand, serie con Whoopi Goldberg e Alexander Skarsgård tratta dal romanzo di Stephen King. Ambientata in un mondo post-apocalittico, racconta la lotta di alcuni sopravvissuti contro il Male. Leggi su nospoiler (Di giovedì 3 dicembre 2020) Finalmente,la conferma dell'uscitana di Thecontratta dal romanzo di Stephen King. Ambientata in un mondo post-apocalittico, racconta la lotta di alcuni sopravvissuti contro il Male.

