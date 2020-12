Scuola: Conte, 'turni pomeriggio? non escludiamo nessuna opzione di flessibilità' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - turni pomeridiani nella Scuola? "Non vogliamo escludere nessuna opzione di flessibilità". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. "I tavoli nelle prefetture serviranno a valutare tutte le opzioni: se ci saranno scuole disponibili a turni pomeridiani, ben vengano. I tavoli serviranno a integrare questi dati con quelli del trasporto locale. Non possiamo farlo noi da Roma, siamo disponibili a un supporto ma alcune scelte chiedono modulazioni territoriali". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) -pomeridiani nella? "Non vogliamo escluderedi". Lo dice il premier Giuseppein conferenza stampa. "I tavoli nelle prefetture serviranno a valutare tutte le opzioni: se ci saranno scuole disponibili apomeridiani, ben vengano. I tavoli serviranno a integrare questi dati con quelli del trasporto locale. Non possiamo farlo noi da Roma, siamo disponibili a un supporto ma alcune scelte chiedono modulazioni territoriali".

alfonsorago70 : Conte, il nostro governo ha investito molto sulla scuola e sulla sua sicurezza...però in questa fase le scuole rima… - myrtamerlino : #Conte: “Sarà un #Natale diverso, non meno autentico”. Un discorso concreto, operativo, che però colpevolmente sorv… - uresogoldenn : RT @NotAnItGirl1: Ma i giornalisti che fanno le domande come vengono scelti? Non chiedono mai di congiunti, di scuola, di università. Era… - lupovittorio42 : #ottoemezzo Ha fatto bene Conte a non ascoltare quelle regioni che vogliono il liberi tutti, la storia delle discoteche ha fatto scuola.. - GiDiFenza : RT @MaeyCat: Ultima domanda, vaccini obbligatori + doppi turni a scuola Risposte Conte scuola: 'tutte le opzioni, favorire la flessibilità… -