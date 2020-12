Scissione grillina all’Europarlamento | in quattro vicini a Di Battista lasciano il M5s Lui frena | «Dispiace | per me è un errore»

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La rottura era nell’aria da giorni. Le polemiche sulla riforma del Mes avevano portato ieri, 2 dicembre, decine di deputati e senatori del Movimento 5 stelle a prendere pubblicamente le distanze dalla linea dell’ormai partito, dichiarandosi assolutamente contro la sua approvazione. Questa mattina, 3 dicembre, gli europarlamentari Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi hanno detto addio al M5s, dichiarandosi «pronti per proseguire un percorso politico autonomo». Corrao, Pedicini e D’Amato erano stati già sospesi a giugno per un altro diverbio: i tre avevano votato contro il pacchetto di aiuti europeo in ottica anti-Covid, Recovery Fund incluso. Anche stavolta, dicono gli interessati, è arrivata una notifica di procedura sanzionatoria da parte dei probiviri del M5S. Ma la goccia del salva-Stati ha fatto traboccare un vaso al limite ormai da tempo. Come si ...