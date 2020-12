PS5 e Xbox Series S/X su un display a 120Hz? Ecco i consigli di MSI (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutti conosciamo MSI per gli hardware PC: a quanto pare il mercato console ha attirato l'attenzione della casa, che consiglia l'utilizzo dei suoi monitor per trarre il massimo da schermi 4K a 120Hz collegati a PS5 e Xbox Series SX. Difatti, alcuni dei suoi monitor supportano una "modalità console" capace di interfacciarsi perfettamente con le macchine di nuova generazione. Ecco spiegati di seguito i semplici passaggi per configurare il tutto sulle due console. Su PlayStation 5, bisogna andare in Settings/Saved Data e Game-App Settings/Game Presets e selezionare da qui il Performance Mode di modo che sia settato di default. In questo modo, i 120Hz saranno sempre attivi sui titoli che li supportano, come Call of Duty: Black Ops Cold War, Devil May Cry 5: Special Edition. Seguite i passi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutti conosciamo MSI per gli hardware PC: a quanto pare il mercato console ha attirato l'attenzione della casa, chea l'utilizzo dei suoi monitor per trarre il massimo da schermi 4K acollegati a PS5 eSX. Difatti, alcuni dei suoi monitor supportano una "modalità console" capace di interfacciarsi perfettamente con le macchine di nuova generazione.spiegati di seguito i semplici passaggi per configurare il tutto sulle due console. Su PlayStation 5, bisogna andare in Settings/Saved Data e Game-App Settings/Game Presets e selezionare da qui il Performance Mode di modo che sia settato di default. In questo modo, isaranno sempre attivi sui titoli che li supportano, come Call of Duty: Black Ops Cold War, Devil May Cry 5: Special Edition. Seguite i passi ...

