Nessun esterno in Francia e Spagna Sul recovery plan decide tutto il governo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Italia non deve presentare a Bruxelles la “fattura” delle spese per affrontare la crisi da covid. Non è questo ilche l’Unione europea chiede agli Stati nazionali. Marco Buti, capo di gabinetto del commissario all’Economia Paolo Gentiloni, lo spiega intervenendo in un webinar organizzato dal sito di informazione europea Eunews.it. Il piano di ripresa serve invece a raggiungere “target e pietre miliari per la riagganciare la crescita”. Mentre in Italia – primo beneficiario del Next generation Eu, 209 miliardi di euro - stenta a prendere forma la governance del(forse lunedì un altro consiglio dei ministri per discuterne), gli Stati europei maggiormente interessati ai nuovi fondi,, hanno già deciso: il...