Maradona e la sua magia contro la Juve. Un bimbo lo ricorda con un video che fa il giro del web (Di giovedì 3 dicembre 2020) Maradona è un mito per tutti, non solo per i tifosi del Napoli o per il popolo argentino. Anche chi non ha mai avuto la fortuna di poterlo ammirare in azione sul rettangolo di gioco lo considera il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020)è un mito per tutti, non solo per i tifosi del Napoli o per il popolo argentino. Anche chi non ha mai avuto la fortuna di poterlo ammirare in azione sul rettangolo di gioco lo considera il ...

demagistris : È morto Diego Armando Maradona,il più immenso calciatore di tutti i tempi.Diego ha fatto sognare il nostro popolo,h… - chetempochefa : 'È stato molto ingeneroso definire #Maradona secondo canoni usuali, perché lui non era in nessun modo usuale. L'ecc… - giucruciani : Lo dico a tutti quelli, da Napoli, che minacciano, insultano, e cose varie. Fate quello che volete, per carità. Ma… - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : #Maradona e la sua magia contro la Juve. Un bimbo lo ricorda con un video che fa il giro del web: Un 13enne in Indi… -