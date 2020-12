L’ok inglese al vaccino Pfizer? Ecco perché l’Ema si prende più tempo. E non è burocrazia: “Guardare tutti i dati è più ragionevole” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il vaccino anti Covid della Pfizer/BioNTech è stato il primo ad essere autorizzato nel Regno Unito da Mhra (Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari), l’istituzione inglese è indipendente dall’Agenzia europea peri farmaci – Ema – e ha utilizzato una procedura autorizzativa d’emergenza, basandosi su una rolling review (Revisione ciclica continua, ndr). L’autorizzazione temporanea inglese è diversa da quella prevista dall’Ema, “La procedura inglese è di emergenza, quindi autorizzano solo l’uso del lotto sperimentale allargandolo alla popolazione generale, mentre l’Ema vede i dati di qualità potenzialmente di tutto il piano produttivo (fermo restando il controllo che si fa su ogni lotto) – puntualizza Guido Rasi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilanti Covid della/BioNTech è stato il primo ad essere autorizzato nel Regno Unito da Mhra (Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari), l’istituzioneè indipendente dall’Agenzia europea peri farmaci – Ema – e ha utilizzato una procedura autorizzativa d’emergenza, basandosi su una rolling review (Revisione ciclica continua, ndr). L’autorizzazioneraneaè diversa da quella prevista dal, “La proceduraè di emergenza, quindi autorizzano solo l’uso del lotto sperimentale allargandolo alla popolazione generale, mentrevede idi qualità potenzialmente di tutto il piano produttivo (fermo restando il controllo che si fa su ogni lotto) – puntualizza Guido Rasi, ...

