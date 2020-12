LIVE Schio-Riga 60-51 | Eurolega basket femminile in DIRETTA | venete in difficoltà | Riga l’ha riaperta

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-51 A segno il libero aggiuntivo 62-51 Canestro di Gruda che subisce anche fallo 60-51 Tripla di Sottana!si sblocca in un quarto doveha segnato 25 punti, contro i 26 di tutto il primo tempo 57-51non segna più e subisce anche il canestro di Thomas 57-49 Palla persa da Sottana e canestro di Kreslina. Match completamente riaperto a Girona! 57-47 Tripla di Drammeh! 57-44 Canestro di Sottana,prova a riallungare nel finale di quarto 55-44 Uno su due dalla lunetta per Harmon 54-44 Tripla di Laksa!a -10 54-41 Uno su due per Gruda 53-41 Canestro di Laksa 53-39 Canestro di Harmon 51-39 Tripla di Laksa che subisce anche fallo! Ora le lettoni sono di nuovo in ...

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di Eurolega femminile 2020-2021 per il Beretta Famila Schio, impegnato nella bolla di Girona contro il TT ...Finisce qui, scappa solo nel finale l’UMMC per il +22, che è un divario del tutto non veritiero per quel che si è visto in 37 minuti su 40 di questa partita. Prossimo impegno per il Famila tra due gio ...