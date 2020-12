Lebron James : contratto prolungato fino al 2023 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lebron James ha prolungato il suo contratto con i Los Angeles Lakers. Per il numero 23 gialloviola, rinnovo fino al 2023 in concomitanza dei venti anni come giocatore professionista nella massima serie di basket americano. Lebron James: obiettivo miglior realizzatore? Un rinnovo che evita ogni possibilità che l’ex Cleveland possa diventare free agent nel 2021. Inoltre, Lebron guadagnerà altri 85 milioni in più, senza tralasciare i 154 previsti dal primo contratto firmato nel 2018. Cifre astronomiche per l’attuale MVP delle Finals e campione in carica con i Lakers, dopo aver battuto Miami nelle finali playoff. Successo che ha reso il numero 23, l’unico in grado di vincere il titolo con tre franchigie diverse ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020)hail suocon i Los Angeles Lakers. Per il numero 23 gialloviola, rinnovoalin concomitanza dei venti anni come giocatore professionista nella massima serie di basket americano.: obiettivo miglior realizzatore? Un rinnovo che evita ogni possibilità che l’ex Cleveland possa diventare free agent nel 2021. Inoltre,guadagnerà altri 85 milioni in più, senza tralasciare i 154 previsti dal primofirmato nel 2018. Cifre astronomiche per l’attuale MVP delle Finals e campione in carica con i Lakers, dopo aver battuto Miami nelle finali playoff. Successo che ha reso il numero 23, l’unico in grado di vincere il titolo con tre franchigie diverse ...

