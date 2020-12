Le Tendenze online con il singolo “Ossigeno”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) In radio, già disponibile sulle piattaforme digitali e negli store, arriva “Ossigeno (mi sei mancato)” il nuovode Le(LTM / Artist First) Tornano in radio e in digitale LEcon il nuovo“OSSIGENO (mi sei mancato)” (LTM /Artist First) che i fratelli Daniele e Francesco Saibene hanno scritto con la collaborazione di Fabio Castelli. Fuori oggi anche il video. “OSSIGENO… L'articolo Corriere Nazionale.

MatthiasClaivaz : RT @CcisDi: ????Webinar Progetto STAY EXPORT di Unioncamere - “Arredo & Design in Serbia - Progetti e tendenze a favore dell'esportazione gra… - demian_online : @GsSargenti @stemolinaradio 'Dai'. Giuliano, se lei a dicembre 2020 mi rivolge questa domanda vuol dire che: - non… - CcisDi : ????Webinar Progetto STAY EXPORT di Unioncamere - “Arredo & Design in Serbia - Progetti e tendenze a favore dell'espo… - marghega : Tra le categorie di vendita al dettaglio e i prodotti più cercati online nel mese di novembre la cioccolata calda è… - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Con la #zonaarancione anche a #Milano è possibile comprare già qualche regalo di #Natale. Ma attenzione, buoni sconto ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Tendenze online

Tendenze online

In radio, già disponibile sulle piattaforme digitali e negli store, arriva “Ossigeno (mi sei mancato)” il nuovo singolo de Le Tendenze (LTM / Artist First) Tornano in radio e in digitale LE TENDENZ ...

Estate 2021: le destinazioni italiane da sognare fin da ora

Le più recenti tendenze turistiche sono chiare: in questo periodo storico di incertezza gli italiani hanno riscoperto il turismo locale e di prossimità. Dopo tanto stare chiusi in casa c’è voglia di n ...