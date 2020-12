L’allarme della Ibm: gruppi di hacker minacciano il vaccino anti-Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) “hacker rubano informazioni sulla catena del freddo del vaccino”: è L’allarme della Ibm. Secondo la compagnia, infatti, le aziende che distribuiranno il vaccino anti Covid sono sotto attacco informatico. Alcuni hacker stanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini anti Covid-19 e lo stanno facendo colpendo la “catena del freddo” necessaria per L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) “rubano informazioni sulla catena del freddo del”: èIbm. Secondo la compagnia, infatti, le aziende che distribuiranno ilsono sotto attacco informatico. Alcunistanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini-19 e lo stanno facendo colpendo la “catena del freddo” necessaria per L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : L'ultima volta che si è parlato della riforma del MES in aula. Signor conte, CHE COSA NON CAPIVA??? Poi la riforma… - TriscarMariella : RT @ultimenotizie: Il ministero della Salute lancia l'allarme per la contaminazione da listeria monocytogenes responsabile della listeriosi… - BMusolino : RT @ultimenotizie: Il ministero della Salute lancia l'allarme per la contaminazione da listeria monocytogenes responsabile della listeriosi… - irejdoc1897 : RT @ultimenotizie: Il ministero della Salute lancia l'allarme per la contaminazione da listeria monocytogenes responsabile della listeriosi… - LinaVadal : RT @ultimenotizie: Il ministero della Salute lancia l'allarme per la contaminazione da listeria monocytogenes responsabile della listeriosi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme della Visoni in Danimarca, i corpi abbattuti per coronavirus raffiorano dalle fosse Corriere della Sera