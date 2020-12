La regina Elisabetta e i furti dell’assistente (che rivendeva gli oggetti su eBay) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Furto in casa Windsor. Stando a quanto riportato dalla BBC, un membro dello staff reale ha ammesso di aver rubato alcuni oggetti da Buckingham Palace per poi rivenderli su eBay. Il colpevole risponde al nome di Adamo Canto, originario di Scarborough, nel North Yorkshire, al servizio della regina Elisabetta dal 2015: «Solitamente si occupava della ristorazione», si legge sul sito, «ma con il coronavirus era stato spostato ad altre mansioni». Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) Furto in casa Windsor. Stando a quanto riportato dalla BBC, un membro dello staff reale ha ammesso di aver rubato alcuni oggetti da Buckingham Palace per poi rivenderli su eBay. Il colpevole risponde al nome di Adamo Canto, originario di Scarborough, nel North Yorkshire, al servizio della regina Elisabetta dal 2015: «Solitamente si occupava della ristorazione», si legge sul sito, «ma con il coronavirus era stato spostato ad altre mansioni».

