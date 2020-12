I pinguini gay Sphen e Magic diventano genitori (Di giovedì 3 dicembre 2020) In Australia coppia di pinguini gay cova per la seconda volta un uovo vero: Sphen e Magic diventano genitori di un altro pulcino Sphen e Magic sono di nuovo papà. La coppia di pinguini maschi del Sea Life Aquarium di Sydney ha dato il benvenuto al suo secondogenito, un adorabile pulcino in ottima salute. Soprannominati ‘Sphengic’, i… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) In Australia coppia digay cova per la seconda volta un uovo vero:di un altro pulcinosono di nuovo papà. La coppia dimaschi del Sea Life Aquarium di Sydney ha dato il benvenuto al suo secondogenito, un adorabile pulcino in ottima salute. Soprannominati ‘gic’, i… L'articolo Corriere Nazionale.

In Australia coppia di pinguini gay cova per la seconda volta un uovo vero: Sphen e Magic diventano genitori di un altro pulcino Sphen e Magic sono di nuovo papà. La coppia di pinguini maschi del S ...

