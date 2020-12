Giuspi | domani esce il brano d’esordio “Nata per scroccare”

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal 4 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streamingPER(The Web Engine),di. Una canzone per sgombrare la mente e sentirsi più leggeri, come quando siamo bambini:PERè ildi debutto di Giulia Spinello, in arte. Insieme alla produttrice artistica Anita De Luca, l’artista ha cercato di trovare un arrangiamento che mettesse in risalto soprattutto il testo, senza allontanarsi dalla natura del pezzo così come lo ha immaginato nella sua testa. Le sonorità scelte vanno in direzione di un sound anni ‘80 ma con una nota fresca e molto attuale. Spiegaa proposito del suo primo singolo: ...