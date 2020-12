GfVip: le confessioni piccanti della Roma su Pretelli (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sollecitata da Tommaso Zorzi, Selvaggia Roma si è lasciata andare a un sogno a occhi aperti in compagnia di Pierpaolo Pretelli Gf Vip: le dichiarazioni bollenti di Selvaggia su Pierpaolo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sollecitata da Tommaso Zorzi, Selvaggiasi è lasciata andare a un sogno a occhi aperti in compagnia di PierpaoloGf Vip: le dichiarazioni bollenti di Selvaggia su Pierpaolo su Notizie.it.

DavideCovello : RT @CinguettaTV: Venerdì LINEA DELLA VITA per @tommaso_zorzi al #GFVIP. Un racconto a cuore aperto dove Tommaso si lascerà andare in confes… - homersuldivano : Confessioni e ipotesi con #pretelli #selvaggia e #zorzi #gfvip - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Venerdì LINEA DELLA VITA per @tommaso_zorzi al #GFVIP. Un racconto a cuore aperto dove Tommaso si lascerà andare in confes… - Antonel02927020 : RT @CinguettaTV: Venerdì LINEA DELLA VITA per @tommaso_zorzi al #GFVIP. Un racconto a cuore aperto dove Tommaso si lascerà andare in confes… - adorevcoffee : RT @CinguettaTV: Venerdì LINEA DELLA VITA per @tommaso_zorzi al #GFVIP. Un racconto a cuore aperto dove Tommaso si lascerà andare in confes… -