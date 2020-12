È morto Hugh Keays-Byrne, attore di Mad Max: Fury Road (Di giovedì 3 dicembre 2020) È morto pochi giorni fa all’età di 73 anni l’attore Hugh Keays-Byrne, il noto interprete di Immortan Joe in Mad Max: Fury Road Forse a molti di voi il nome di Hugh Keays-Byrne dice poco, e forse anche il suo volto non è conosciuto ai più. Siamo certi però che tutti coloro che hanno visto l’action apocalittico Mad Max: Fury Road, grande successo di George Miller del 2015, si ricordino di lui. Hugh Keays-Byrne, morto il 1° dicembre scorso all’età di 73 anni, ha concluso la sua carriera di attore proprio nel film vincitore di sei Premi Oscar, in cui interpretava l’iconico villain Immortan Joe. Ma la ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 3 dicembre 2020) Èpochi giorni fa all’età di 73 anni l’, il noto interprete di Immortan Joe in Mad Max:Forse a molti di voi il nome didice poco, e forse anche il suo volto non è conosciuto ai più. Siamo certi però che tutti coloro che hanno visto l’action apocalittico Mad Max:, grande successo di George Miller del 2015, si ricordino di lui.il 1° dicembre scorso all’età di 73 anni, ha concluso la sua carriera diproprio nel film vincitore di sei Premi Oscar, in cui interpretava l’iconico villain Immortan Joe. Ma la ...

