Coronavirus | Conte elenca misure | ' sarà Natale diverso ma non meno autentico' **

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "sarà un Natale diverso da tutti gli altri ma non meno autentico". Così Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi chiude l'intervento per spiegare le misure anti Covid per le festività natalizie. "Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra le regioni e il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio tra i comuni. Anche per raggiungere le seconde case. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e a Capodanno fino alle 7. Ovviamente ci si potrà sempre per motivi di lavoro, salute e per rientrare nel comune in cui si ha la residenza o il domicilio. Questo permettere ricongiungimento di coppie che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione". Ed ancora gli "italiani che rientrano dall'estero saranno ...

