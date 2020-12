Aurora Ramazzotti | allarga la famiglia e commuove il web

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)con il suo annuncio ha davvero stupito i fan, la figlia di Eros e Michellela: la sua scelta d’amoreil web. foto facebookNelle ultimeha preoccupato i fan dopo aver contratto il Covid-19, virus che ha colpito sia lei che il suo fidanzato Goffredo Cerza insieme al quale è andata a convivere a Milano subito dopo il lockdown, passato con l’amica Sara Daniele a casa Hunziker-Trussardi.è stata tra le più attive sui social in quei mesi difficili, pronta a portare leggerezza e sorrisi in un periodo davvero buio, mostrando aspetti del suo carattere del tutto inediti a chi la pensava ancora solo come la figlia di. Sul web è solo, una delle ragazze ...