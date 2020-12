Ultime Notizie Roma del 02-12-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione in questo mercoledì 2 dicembre in studio Ferrigno Buonasera dalla redazione da qui a 15 giorni tutta Italia e gran parte sarà gialla pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti lo ha detto il ministro degli affari regionali boccia nella sua informativa al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza ha invece sottolineato la necessità di disincentivare gli spostamenti tra regioni il 25 26 e 1 gennaio e limitare anche gli spostamenti tra i comuni la distribuzione dei vaccini sarà gratuita per tutti avverrà con il coinvolgimento delle Forze Armate si riflette sulla possibilità di inserire gli studenti fra le categorie a cui dare la priorità distanze tra i capigruppo di maggioranza su alcuni aspetti del nuovo dpcm come l’apertura dei ...