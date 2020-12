Post Liverpool-Ajax: le dichiarazioni degli allenatori (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ieri 1 Dicembre nello Stadio Anfield si è disputata la partita Liverpool-Ajax di Champions League. Nel Post Liverpool-Ajax gli allenatori hanno commentato la prestazione della loro squadra in campo. I Reds hanno iniziato non brillantemente la gara. Ma comunque nel corso del primo tempo sono cresciuti, anche se le occasioni sono sfumate come il fumo. Nel secondo tempo invece hanno subito trovato la rete del vantaggio. Poi hanno cercato di ampliarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Erano scarichi mentalmente più che fisicamente. Non sono mancati nemmeno attimi di nervosismo. Post Liverpool-Ajax: che cosa ha detto Jurgen Klopp? L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato al termine della partita contro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ieri 1 Dicembre nello Stadio Anfield si è disputata la partitadi Champions League. Nelglihanno commentato la prestazione della loro squadra in campo. I Reds hanno iniziato non brillantemente la gara. Ma comunque nel corso del primo tempo sono cresciuti, anche se le occasioni sono sfumate come il fumo. Nel secondo tempo invece hanno subito trovato la rete del vantaggio. Poi hanno cercato di ampliarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Erano scarichi mentalmente più che fisicamente. Non sono mancati nemmeno attimi di nervosismo.: che cosa ha detto Jurgen Klopp? L’allenatore delJurgen Klopp ha parlato al termine della partita contro ...

ItalianSerieA : New post: MISTER GASPERINI DOPO IL SUCCESSO DI LIVERPOOL - lomba_82 : @CCokina12 Secondo me no il Liverpool è messo male x via degli infortuni e post infortuni...ieri nn hanno proprio g… - sowmyasofia : Post Liverpool-Atalanta: le dichiarazioni degli allenatori #ChampionsLeague #Atalanta - Sportellate_it : Considerazioni sparse post Liverpool-Atalanta (0-2) - zazoomblog : Post Liverpool-Atalanta: le dichiarazioni degli allenatori - #Liverpool-Atalanta: #dichiarazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Post Liverpool Post Liverpool-Atalanta: le dichiarazioni degli allenatori - Periodico Daily - Notizie Post Atalanta-Midtjylland: le parole di Gian Piero Gasperini

Nel post Atalanta-Midtjylland Gasperini e Priske hanno parlato della prestazione della squadra, volete sapere cosa hanno detto? scoprilo qui.

“Bella e generosa”, giovane mamma dà la sua vita per suo figlio: muore post partum

Una giovane mamma offre la sua vita per realizzare il suo sogno, avere un figlio: Chelsea Pearce è morta post partum dando alla luce Roman.

Nel post Atalanta-Midtjylland Gasperini e Priske hanno parlato della prestazione della squadra, volete sapere cosa hanno detto? scoprilo qui.Una giovane mamma offre la sua vita per realizzare il suo sogno, avere un figlio: Chelsea Pearce è morta post partum dando alla luce Roman.