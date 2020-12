Oscar 2021 in presenza o in streaming? Questo è il dilemma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Chi ha ragione? Variety o Hollywood Reporter? Tra i due più importanti periodici americani dedicati al mondo dell’intrattenimento si accende il dibattito sulla cerimonia degli. La notte delle stelle è stata spostata dal 28 febbraio al 25 aprilecon la speranza che il vaccino risolva la questione Covid ed ora ci si interroga se la cerimonia si svolgerà regolarmente dal vivo o verrà trasmessa in. Gliper il Variety Per il Variety non vi è alcun dubbio. Stando alle ultime voci, un portavoce dell’Academy of Motion Arts and Sciences avrebbe dato al giornale l’esclusiva su una cerimonia che si svolgerà di persona e non replicherebbe, dunque, l’atipica kermesse condotta da Jimmy Kimmel a febbraio del 2020. Incaso, l’unica ...