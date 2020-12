Nuovo Dpcm, Natale e Capodanno col coprifuoco. Spostamenti tra Regioni, seconde case e ricongiungomenti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il governo prova a trovare una mediazione con le Regioni e anche all'interno della maggioranza in vista del varo del Nuovo Dpcm . Anche se l'Italia per Natale dovesse diventare tutta zona gialla , ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il governo prova a trovare una mediazione con lee anche all'interno della maggioranza in vista del varo del. Anche se l'Italia perdovesse diventare tutta zona gialla , ...

Sarà oggi alle 16 l'informativa del ministro Speranza alla Camera relativa alle norme da adottare dal 4 dicembre al 10 gennaio.

a Natale e Capodanno

Lo stop agli spostamenti per le feste è tra le misure che il governo si appresta a introdurre con il nuovo Dpcm. A partire dal 21 dicembre non sarà possibile passare da una Regione all'altra.

